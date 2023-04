Arbres du monde. Coloriages mystères

Séquoia géant des parcs nationaux américains, palmiers bordant les plages hawaiiennes, sapins recouverts de neige, chênes majestueux de nos campagnes, érables canadiens... plongez en pleine nature et retrouvez 100 dessins inédits mettant à l'honneur les plus arbres du monde. Coloriez les cases en respectant les codes couleurs et faites apparaître les couleurs printanières ou automnales de ces merveilles de la nature.