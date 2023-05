Bénie soit cette enfant qu'une voix dans sa tête a fait grandir

Poète de l'exil, Warsan Shire signe avec son premier recueil de poésie le récit d'une odyssée intime, celui d'une petite fille qui a grandi entre deux continents, à la recherche d'une place et d'un destin dignes. Cette enfant, trimballée de valises en refuges, questionne l'histoire de sa famille et de son peuple et révèle leur héroïsme et leurs failles. Cette poète nourrie de sourates interpelle Dieu, et dénonce le chaos du monde, tout autant qu'elle bénit ses beautés. Bénie soit l'enfant qu'une voix dans sa tête a fait grandir est le récit d'un chemin vers la féminité - celui d'une fille que l'on méprise, qui devient une femme affirmant la valeur de sa voix et de son corps. Une transformation intime qui résonne comme un écho rédempteur à la vie tourmentée de sa mère et d'autres femmes, jetées dans les tourments de l'Histoire.