Quand Takagi me taquine Tome 18

Takagi, espiègle et jolie collégienne, n'a pas son pareil pour mettre Nishikata, son camarade de classe, dans l'embarras. Toutes les occasions sont bonnes car le garcon est une victime idéale ! Et lorsque Nishikata croit avoir trouvé la riposte, il découvre à ses dépens que Takagi avait encore un coup d'avance... Qui aime bien châtie bien ? Si seulement c'était aussi simple ! Sur le chemin du retour de l'école, Takagi et Nishikata ont un petit creux. Ils s'offriraient bien un petit en-cas, mais le règlement intérieur de l'école l'interdit. La tentation est trop forte ! Que se passera-t-il si jamais un professeur les voit en train de manger dans la rue ? Vont-ils résister à l'appel du fruit défendu ? !