Azure Active Directory. Gestion des identités hybrides (concepts et mise en œuvre) (2e édition), 2e édition

Avec l'arrivée du cloud, la gestion des identités se complexifie pour les entreprises. Ce livre s'adresse à toute personne (expert cloud, architecte système ou infrastructure...) qui souhaite disposer des informations nécessaires pour réussir la mise en oeuvre des identités hybrides en réalisant une extension d'Active Directory vers Azure Active Directory. Dans ce livre, l'auteur choisit une approche du sujet qui allie la théorie à la pratique afin de mettre le lecteur en situation. Il s'appuie notamment sur des projets de mise en oeuvre d'identités hybrides dans des déploiements cloud tels que Microsoft 365 et Microsoft Azure. Après une présentation d'Azure Active Directory, l'auteur détaille la gestion des utilisateurs et des groupes. Le lecteur découvre ensuite la gestion d'appareils Windows dans Azure Active Directory, ainsi que la gestion des applications. La suite du livre plonge le lecteur dans le coeur de la gestion des identités hybrides et présente notamment tout l'intérêt de l'outil de synchronisation d'identité Azure AD Connect. Pour finir, l'auteur présente les aspects liés à la sécurité au travers de fonctionnalités telles que Conditional access, Azure Active Directory Identity Protection ou encore Azure Active Directory Smart Lockout. La collaboration et l'échange sécurisé de données ou d'applications avec d'autres sociétés sont également étudiés.