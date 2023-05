La folie des papillons

Un Arsène Lupin et Robin des bois au féminin dans le Paris des années 20 ! Paris, 1922. Entre la précarité de l'après-guerre et la domination des hommes, les femmes essayent de s'en sortir et de trouver une place. Léontine, journaliste qui souhaite publier des articles sous son vrai nom, revendique haut et fort l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, parfois à ses risques et périls... Alice, elle, travaille chez un couturier, aime faire la fête, danser, multiplier les rencontres... Vivre ! Une façon pour elle d'oublier le poids de la guerre et de sa mère malade. Emma, passionnée d'art, est mariée à un homme que les années de guerre ont rendu ambitieux, violent et distant. Restant sous son emprise, elle a du mal à briser ses liens avec lui. Chacune d'elle a ses combats, ses failles, mais c'est leur amitié indéniable et leur passion pour l'art, la musique et la justice qui les font vibrer. En parallèle, le gang des " Papillons Noirs " sévit (chaque nuit), et tout porte à croire qu'il s'agit d'un groupe de voleuses qui s'en prend aux biens des hommes riches. Un sujet qui sème la discorde dans toute la ville...