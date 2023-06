Excel Microsoft 365. Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de Microsoft, 2e édition

Ce livre couvre les fonctions avancées de Excel Microsoft 365, la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365 ; il est destiné à toute personne connaissant les bases d'Excel et souhaitant aller plus loin par l'apprentissage des fonctions avancées de ce tableur. Il débute par une partie sur la gestion des classeurs dans laquelle vous verrez, entre autres, comment créer des modèles de classeur. La partie suivante traite des données : vous apprendrez à créer des séries de données personnalisées, des listes déroulantes de valeurs, des critères de validation ; vous verrez également comment insérer des données spécifiques telles que des équations mathématiques, des liens hypertextes, comment importer des données à partir d'une base Access, d'un fichier texte ou d'une page web. Vous apprendrez à créer et utiliser les zones nommées. Vous exploiterez les fonctions de calcul d'Excel : fonctions de calcul diverses (CONCAT, JOINDRE.TEXTE, MAX.SI.ENS, MIN.SI.ENS, SI.CONDITIONS, SI.MULTIPLE), fonctions de recherche, consolidation des données, table à double entrée, formule matricielle. Vous effectuerez l'analyse et l'audit de vos feuilles de calcul. La partie suivante est consacrée à la présentation des données : vous verrez comment créer des formats personnalisés, des règles de mise en forme conditionnelle, vous verrez comment créer et appliquer styles et thèmes avant d'aborder la partie sur la réorganisation des données : trier, filtrer les données à l'aide d'un ou plusieurs critères. Dans la partie consacrée aux graphiques, vous verrez comment créer des modèles de graphiques et découvrirez les options avancées permettant de réaliser tout type de graphique. Pour optimiser l'analyse des données, vous apprendrez à exploiter les tableaux de données, à créer tableaux et graphiques croisés dynamiques et à utiliser valeur cible, scénarios et Solveur. La partie suivante est consacrée au travail collaboratif : vous verrez comment protéger un classeur, comment partager un classeur stocké sur OneDrive, une bibliothèque SharePoint ou une équipe Teams et comment le modifier grâce à la co-édition. Pour finir, vous verrez comment créer des macro-commandes, comment personnaliser votre environnement de travail en modifiant la barre d'outils Accès rapide et le ruban et comment gérer les comptes Utilisateur Microsoft.