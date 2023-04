Vampire Academy Tome 4 : Promesse de sang

Comment trouver le courage de tuer celui qu'on aime ? Le monde de Rose a basculé lors de la dernière attaque meurtrière contre l'académie : Dimitri s'est fait enlever par les Strigoï. Or Rose lui a juré qu'elle le tuerait plutôt que de le laisser devenir l'un de ces êtres cruels et sanguinaires. Elle va devoir abandonner sa meilleure amie Lissa et partir à la recherche de Dimitri pour honorer sa promesse. Vampire Academy est un phénomène international : plus de 4 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis, traduit dans trente langues et adapté au cinéma ! "Des romans qui se sont arrachés à des millions d'exemplaires et qui ont fait le tour du monde". M, Le Monde Magazine "Suspense, amour et personnages attachants que l'on n'a pas envie de quitter". Like Hit