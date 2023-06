Beetle et les Hollowbones , Tome 02. Beetle et les Hollowbones - Volume II

Beetle, adolescente élevée par sa grand-mère, passait ses journées au centre commercial d'Hallowville avec son ami Blob Ghost. L'entité magique en était prisonnière, clouée magiquement au lieu. Jusqu'au jour où, recroisant son amie d'enfance Kat Hollowbones, elle apprit que la galerie allait être rasée. La responsable ? Marla, la tante maléfique de Kat, que rien ne semblait pouvoir arrêter... Kat et Beetle s'allièrent alors pour libérer leur camarade, retrouvant à cette occasion leur complicité passée, jusqu'à ce qu'une violente dispute ne les divise. A présent, meurtrie, la jeune fille cherche malgré tout une solution pour sauver Blob et libérer son amie : la pauvre Kat est sous l'emprise de son horrible tante et sa vie est en péril... Heureusement, ses pouvoirs naissants vont lui permettre d'affronter les dangereuses menaces qui se profilent ! Dans les entrailles du centre commercial d'Hallowville, la jeune fille trouvera la solution à ses problèmes, mais également la réponse à toutes ses questions : qui est Blob Ghost ? Que trame Marla Hollowbones ? Quels sont les étranges sentiments qu'elle nourrit pour son amie Kat ? Et, surtout, quelle est sa propre valeur ? La suite et fin d'un diptyque magique et mouvementé, fable pleine de suspens sur l'identité, la force de l'amitié et l'importance de la transmission.