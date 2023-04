Ces dames du parlement. Une histoire des femmes de magistrats à Bordeaux au XVIIe siècle

Louise Gabrielle de Thou. Catherine de Bavolet. Madeleine de Vignal. Faisant aujourd'hui partie des vies oubliées, ces trois femmes étaient en leur temps – le siècle de Louis XIV – des figures incontournables à Bordeaux. Avec une trentaine d'autres, ces épouses, ces filles et ces mères de parlementaires bordelais étaient au coeur de la société bordelaise. Si ce milieu de la noblesse bordelaise était connu, il manquait cependant une étude sur ces femmes qui exerçaient des responsabilités économiques et politiques d'envergure, que le regard nouveau de l'auteur enrichit ici d'une nouvelle dimension. A partir de longs dépouillements dans les études notariales, Clara Schambil analyse le fonctionnement de ces ménages élitaires en se penchant sur leur patrimoine et sa gestion mais aussi, au-delà de la seule culture matérielle, sur leurs représentations dans la société de l'époque.