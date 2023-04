24 février 2022, l'armée russe attaque l'Ukraine sur trois fronts, au nord, à l'est et au sud. Le plan, soigneusement préparé par Vladimir Poutine, vise à décapiter le régime en 24 heures. De façon à mettre toutes les chances de son côté, le chef du Kremlin charge Evgueni Prigojine et Ramzan Kadyrov d'une même mission : assassiner Volodymyr Zelensky. Très vite, des mercenaires du groupe Wagner pénètrent clandestinement à Kiev tandis que des soldats de la garde nationale tchétchène foncent sur la capitale depuis l'aéroport d'Hostomel. Les services secrets ukrainiens (SBU) cherchent désespérément à protéger leur président ; la CIA veut l'exfiltrer pour qu'il continue la lutte à l'extérieur du pays ; à Moscou, le FSB est partagé entre le soutien à la guerre, la méfiance vis-à-vis de l'aventurisme de Poutine et la haine des Tchétchènes. Entre analystes de la CIA, agents du SBU et du FSB, vétérans de Wagner et commandos de Kadyrov s'engage une course contre la montre dont l'enjeu est la vie du président ukrainien. Z, inspiré de faits réels, imagine l'histoire secrète de cette incroyable tentative d'assassinat.