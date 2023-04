Autour de Grenoble. Chartreuse, Vercors, Chambaran, Belledonne, Matheysine, Trièves, Dévoluy, Rousses, Oisans, 3e édition

44 balades pour toute la famille autour de Grenoble. Voici 44 itinéraires du pays de Chambaran au Dévoluy, en passant par les massifs de Chartreuse, du Vercors, de Belledonne et de l'Oisans ainsi que par les régions du Trièves, du Voironnais et de la Matheysine. Lors de ces balades, souvent panoramiques, l'accent est mis sur la qualité des paysages et la découverte du patrimoine isérois. Chacun trouvera des itinéraires adaptés à son goût et à ses possibilités. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.