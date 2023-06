Equinox - vol. 02/5. Cheval de mer

Dans les mers turquoise et les lagons translucides d'Equinox, un monstre marin sème la terreur ! Trois années se sont écoulées depuis l'explosion de la lune d'Equinox. Kamara, amnésique, a passé ce temps dans le cocon de sa famille adoptive, sur Terre. Mais quand Tenebrae refait irruption dans sa vie, la mémoire lui revient. La jeune fille retourne dans son monde, bien déterminée à le sauver et à retrouver ses soeurs disparues. Sur place, ses espoirs s'écroulent. Seule humaine dans un monde devenu animal, elle est une étrangère, rejetée par tous. Et le dangereux monstre marin Céto convoite son humanité... Heureusement, Kamara peut compter sur le loup Tenebrae, sur Arion le cheval de mer, et sur la mystérieuse magie de la lune qui sommeille en elle...