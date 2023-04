Le Potager du Roi. Edition bilingue français-anglais

Plus de trois cents ans de culture ininterrompue, de savoir-faire transmis et de plaisir de la promenade méritent qu'on s'attarde dans les allées du Potager de Versailles, à travers l'histoire de ce jardin royal, des hommes qui l'ont façonné... Lieu de production, d'expérimentation des techniques nouvelles et de formation au jardinage depuis 1678, le Potager du roi est aussi un jardin propice à la rêverie, à l'abri des hauts murs de pierre ou de feuilles...