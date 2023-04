Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l'Amazone. Nouchka, leur pie, veille sur le trio. La nuit du réveillon, un incendie ravage le paradis de l'enfance. Le lendemain, le frère et la soeur se réveillent seuls chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Quel pacte d'amour et de rêve vont-ils nouer pour conjurer l'absence ? Récit magique et cruel, féérie moderne, roman d'initiation et d'aventure, ode à la liberté, à l'adolescence, aux amitiés qui sauvent, Mise à feu envoûte par sa puissance d'évocation poétique et musicale. Grâce à un style très imagé et à une écriture fine et sensible, Clara Ysé nous plonge avec grâce au sein d'un univers étrange où le réel, parfois féroce, s'incline et se dérobe. Page des libraires. Mise à feu magnifie la brûlure de l'absence dans un texte aux airs de conte magique, intranquille et poignant. Les Inrockuptibles. Prix de la Vocation 2021.