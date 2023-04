Nos amis saoudiens

C'est l'histoire d'un soutien français à une monarchie absolue dont on n'ose prononcer le nom. Où l'omerta et les tabous sont rois. Où, depuis l'arrivée d'un jeune prince sans expérience, sanguinaire et colérique, règnent la terreur et la corruption : les opposants sont condamnés sans procès, les plus riches fortunes du pays séquestrées, une guerre sanglante est menée au Yémen, un journaliste est assassiné dans un consulat à Istanbul. Quand d'autres pays ont condamné l'Arabie Saoudite, qu'a fait la France face à ces dérives ? Elle a oeuvré à renforcer son partenariat, maintenu l'envoi de munitions, invité des soldats saoudiens à se former dans la plus prestigieuse école militaire française, mis au service du royaume ses communicants les plus redoutables, développé encore davantage ses accords culturels avec le royaume... Entreprises d'armement, chefs étoilés, architectes, économistes, politiques, présidents d'institution culturelle : tous aimeraient vendre leur savoir-faire à l'Arabie saoudite. A quel prix ? Malgré l'opacité, les mystères et les portes closes, Audrey Lebel nous offre une enquête inédite sur les relations franco-saoudiennes et lève le voile sur l'aveuglement complice du pays des droits de l'Homme dans les crimes perpétrés par Riyad.