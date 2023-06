Seul au Monde - Tome 04

Une traversée en solitaire. Le monde à l'horizon. Le 11 mars 2017, au terme de 124 jours de navigation, Sébastien Destremau, 52 ans, clôture le huitième Vendée Globe, plus de cinquante jours après le vainqueur, Armel Le Cléac'h. Dix-huitième et dernier à avoir franchi la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne, celui qui n'avait jusque-là jamais fait de course en solitaire vient d'écrire l'une des plus incroyables histoires humaines de la navigation. Dans le dernier tome de l'adaptation de l'autobiographie de Sébastien Destremau, le navigateur évoque la fin de son mariage, sa rencontre avec sa nouvelle campagne Kim Lors et la découverte de l'Australie, où il prendra part à la course Sydney-Hobart. Huit heures de tempête, à la merci des flots déchainés pour arriver troisième, mais surtout en vie. En Australie où il écrira une page nouvelle de son histoire intime et maritime, il termine ses études, devient journaliste et reprend le large... . Entre la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, il continuera son voyage mû par la seule force de ses rêves.