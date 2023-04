En 1948, Georges Bernanos disparaît en laissant le manuscrit d'un dernier livre, paru de façon posthume : La France contre les robots. Cette apologie de la liberté est un défi jeté aux idolâtries du profit et de la force, d'une incroyable actualité. Cette polémique engagée contre la " société des machines " est un cri, un appel très moderne et même futuriste à la construction d'une société où il serait possible de mener une vie digne de l'être humain.