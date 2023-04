L'Orageuse

"Si jamais la lutte devient grandiose et sanglante, je veux m'y mêler, je veux réunir toutes les femmes, toutes les mères, toutes ces soeurs en douleur et en misère, et leur faire comprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut exiger... pour qu'elles ne soient pas éternellement des machines à plaisir et à reproduction de l'espèce". Louise Colet Elle est belle, rebelle, brillante. A de multiples amants. Parmi eux : Musset, Flaubert, Vigny. Ses amis s'appellent Hugo, Mme Récamier, Leconte de Lisle. En ce siècle de grands bouleversements, elle ne cesse de défendre la cause des femmes et de la République. Mais surtout, écrit une oeuvre novatrice : poèmes, essais, pièces de théâtre, romans... Couronnée par plusieurs prix de l'académie française, elle se distingue par son originalité et invente un style. Son nom : Louise Colet. Dans ce roman flamboyant, Jessica L. Nelson fait mieux que de réhabiliter une femme en avance sur son temps : elle nous invite à relire une auteure de premier plan que l'histoire littéraire du XIXe siècle, victime du patriarcat et du parisianisme, a sciemment voulu oublier.