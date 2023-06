Le Sang des Valois Tome 2 : Le maître des fous

A la cour du roi, mieux vaut savoir s'entourer ! 1547. En ces temps troubles où les guerres de Religion menacent le Royaume de France, le roi Henri II succède à François Ier. L'épouse du nouveau monarque, une certaine Catherine de Médicis, va devoir apprendre rapidement les us et coutumes d'une cour qui lui est étrangère. Elle se rapproche alors de Gautier, le fils du charpentier Louis Tassin. A partir de ce moment, Gautier sera l'espion discret de cette reine fin stratège, qui brûle de connaître les intentions cachées de Diane de Poitiers ! Celle-ci affirme à Sa Majesté qu'elle pourra l'aider à enfanter un héritier, mais comment la croire ? On raconte déjà que le roi serait tombé sous le charme de cette femme à la beauté pénétrante. Dans un monde fait de trahisons et de complots, Catherine de Médicis n'hésitera pas à étendre le réseau de ses informateurs... A force de manigances, il se pourrait qu'elle décèle bientôt une des intrigues politiques les plus secrètes du Royaume...