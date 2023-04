Cahier d'entraînement à l'épreuve E2. Bac Pro Métiers du commerce et de la vente. Analyse et résolution de situations professionnelles

Conçu pour préparer la nouvelle épreuve E2 : Analyse et résolution de situations professionnelles, ce manuel consommable s'adresse aux élèves de première et de terminale du Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente, option A Commerce. 3 parties distinctes conçues dans une approche progressive : - Une partie Méthodes sous la forme de 12 "basiques" pour apprendre à mettre en oeuvre des compétences d'expression écrite, d'analyse, d'argumentation, d'esprit critique, de méthodologie et d'exploitation documentaire - Une partie Missions avec des entraînements pas à pas reprenant les différents critères d'évaluation de l'épreuve E2 - Un sujet inédit conforme à l'épreuve E2 telle qu'elle est présentée à l'examen depuis la session 2022