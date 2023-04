Le plus grand menu du monde. Histoires naturelles dans nos assiettes

Nul besoin de parcourir des jungles lointaines pour rencontrer des merveilles de la nature. Il suffit de regarder dans nos assiettes ! Avec humour et poésie, Bill François convie à notre table les espèces insoupçonnées qui peuplent nos plats quotidiens. Des cachalots qui épicent nos légumes à la mouche qui a inventé le fromage, il nous entraîne dans une dégustation naturaliste où les fruits et les champignons nous confient leurs secrets amoureux, la salade devient jardin botanique, et la tarte au citron nous révèle l'origine de la vie sur Terre... Servi comme un menu dont chaque mets dévoile ses surprenantes origines, ce récit fait voyager à travers les époques et les mystères du vivant. Une façon de se reconnecter à cette biodiversité qui nous nourrit, en prenant le temps de s'émerveiller. A savourer pour réenchanter vos dîners, et changer à jamais de regard sur ces mondes extraordinaires que nous appelons aliments. Bill François est biophysicien, naturaliste et écrivain. Sous sa plume, croustillantes anecdotes scientifiques et faits historiques inouïs nous font découvrir les faces cachées de la nature, et interrogent notre lien aux espèces qui nous entourent. Son premier livre, Eloquence de la sardine (Fayard, 2019), dépeint la vie secrète du monde sous-marin et a été traduit en 17 langues.