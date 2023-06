Castlewitch T01

Malo a 12 ans et ce qu'il aime c'est passer du temps seul dans la nature. Mais, depuis que des enfants ont été retrouvés plongés dans un étrange coma, plus question de se balader dehors. La cause de ce coma ? Une guerre entre Maléfics et Imaginaires au coeur de l'ancienne cité de Castelwitch. Une guerre secrète dont les adultes n'ont aucune conscience et qui pourtant décidera de leur destin.