Les difficultés actuelles à recruter et les tensions sur le marché du travail poussent les entreprises à considérer la période d'intégration comme un levier de fidélisation et de rétention. L'objectif n'est plus d'intégrer vite mais d'intégrer bien, en développant, avant même l'arrivée physique, un sentiment d'appartenance fort au collectif. La Petite Boite à Outils de l'onboarding donne les clés aux professionnels RH et aux dirigeants, pour concevoir un dispositif d'onboarding qui réponde à ces enjeux. Depuis le cadrage du processus, jusqu'à la définition et le suivi des KPI, en passant par l'agenda de la première journée et les bonnes pratiques pour gamifier le parcours, le livre couvre tous les aspects du sujet dans son angle le plus pratique et opérationnel.