Minéralogie. Cours et exercices corrigés, 3e édition

Destiné à un public d'étudiants de niveau Licence, classes préparatoires ou premières années d'école d'ingénieurs, cet ouvrage est conçu comme un livre de base, utile à tous ceux qui ont besoin de comprendre le minéral. Reprenant les concepts à un niveau élémentaire, il ne suppose connues que les bases essentielles acquises dans le secondaire. Ce manuel aborde tous les aspects de la minéralogie moderne - physique, chimique, cristallographique, géologique - et inclut une approche des techniques de caractérisation des minéraux. Des exemples d'applications industrielles ainsi que des exercices et problèmes corrigés en relation étroite avec le cours permettent de comprendre et de maîtriser les concepts fondamentaux de la minéralogie. Cette troisième édition s'enrichit d'un chapitre consacré au dessin de lames minces.