Réussir les concours ITRF. Option Gestion et pilotage - Catégories A, B, et C

Les clés d'une préparation réussie grâce à cet ouvrage qui vous accompagnera à chaque étape des concours ITRF "gestion et pilotage" (BAP J) avec notamment 1 470 questions d'annales corrigées et classées en 14 thèmes ! - Optimisez votre potentiel en adoptant l'état d'esprit d'un marathonien, pour garder votre motivation intacte jusqu'au jour J. - Soyez serein grâce à un coaching complet : présentation des différentes épreuves, méthodologies illustrées et attentes des jurys. - Maîtrisez sans difficulté l'ensemble des notions essentielles grâce à une approche du concours par questions.