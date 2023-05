Enquête prioritaire. Cahier de vacances adultes 2023. 150 jeux et quiz pour démasquer le criminel

Faites-vous des sueurs froides même l'été grâce à ce cahier de vacances ! Glissez-vous dans la peau de Judith Mather, commissaire divisionnaire de la Police judiciaire de Toulouse, afin de résoudre une enquête qui vous mènera dans les recoins les plus sombres des Pyrénées et de la nature humaine... Jeux de logiques, jeux d'empreintes, lettres codées laissées par le criminel, coffres à ouvrir... Pour démasquer le meurtrier et découvrir le fin mot de l'histoire, vous devrez réussir dans l'ordre les multiples jeux du cahier. Glanez de nouveaux éléments d'enquêtes et des preuves au fil de vos réussites, jusqu'au dénouement ! Avec également des pages d'indices en cas de doute.