L'anti-guide de la bière. Apprendre les bases de la zythologie en s'amusant avec le prof Bucella

Une manière originale d'apprendre les bases de la zythologie en s'amusant. En répondant à quelque 120 questions qu'on n'ose pas poser, le prof. Fabrizio Bucella fait découvrir la bière d'une façon originale et ludique. A travers 120 sujets, qui vont de l'élaboration à la consommation, en passant par la culture du houblon et de l'orge ou l'histoire de la bière, il torpille les idées reçues, met en lumière des points cruciaux et enrichit notre connaissance du monde de la bière par des anecdotes étonnantes. La bière n'aura plus de secret pour vous avec ce livre.