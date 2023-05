L'Equipe. Cahier de vacances. 150 quiz et exercices pour vous mettre à l'épreuve, Edition 2023

Profitez de l'été pour vous mettre à l'épreuve ! Musclez vos neurones à l'aide de 100 quiz et exercices dédiés au sport ! Des jeux variés pour toutes les disciplines : Les as du volant On se jete à l'eau Fous de foot Au coeur du stade Dé-fi-cathlon Les JO d'été This is the hand Un brin cavalier Foot en France Jeu, set et match Sur la route du Tour Veinards... ou poissards ! Ovale masqué La Coupe du monde de foot A l'aise dans mon basket Les JO d'hiver Les records dans le sport Le Paris-Dakar Jeux de balle L'air du large Les coupes du monde de foot Les jeux paralympiques Sport ou pas sport ? Showtime Salut les musclés