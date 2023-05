Ashley, où es-tu ?

Quand réconciliation rime avec émotion... Après une tragédie, Melissa, autrefois romancière à succès, se consacre à la rénovation de sa demeure victorienne en Nouvelle-Angleterre. Alors que son petit coin de paradis est menacé par un incendie, elle reçoit un appel de sa soeur avec qui elle a coupé les ponts. Hattie, religieuse, est bien déterminée à l'aider à prendre un nouveau départ, même si cela implique de raviver l'un des chapitres les plus douloureux de son histoire. A 16 ans, Melissa, enceinte, a été envoyée dans un couvent irlandais pour accoucher dans le plus grand secret. Bien des années plus tard, Hattie se lance dans un voyage qui changera leurs vies...