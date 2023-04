Brioches et babkas. Testées et approuvées par toutes les mamies et babouchkas !

Découvrez 35 délicieuses recettes à savourer en famille ! Il y a d'abord les classiques : la brioche Nanterre, les petites briochettes au sucre, les petits pains au lait... Et les garnies, telles la jolie babka chocolat-noisettes, la fameuse tropézienne fourrée à la crème, les Kanelbullar, roulés nordiques à la cannelle, les croissants briochés à la compotée de fruits, la tresse à la confiture... Laquelle choisir ? Là est la question... De la plus simple, à la plus gourmande, apprenez le b. a. -ba de la confection des brioches pour régaler grands et petits !