La puissance de l'intuition. Ecouter sa petite voix intérieure pour vivre mieux

Quelle proposition accepter ? Quel chemin suivre ? Dois-je faire confiance à cette personne ? La vie offre mille possibilités et il est parfois difficile de faire un choix. Dans cet ouvrage riche en témoignages et en exercices, découvrez, à la lumière de la psychanalyse et des neurosciences, les origines de l'intuition et apprenez à cultiver ce qui n'est ni un don, ni de la magie mais bien une forme d'intelligence. Ecoute du silence et de la nature, méditation, écriture de haïkus, décodage des signes corporels... sont autant de chemins d'accès à votre 6e sens qui vous permettront de réveiller votre guide intérieur. Cultivez votre intuition pour renouer avec vos sensations profondes, décoder le monde extérieur et contribuer à votre bonheur ! Psychothérapeute intégrative et consultante RH pour les PME et les particuliers, Helen Monnet enseigne aussi la méditation de pleine conscience en l'associant à la relaxothérapie. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages de psychologie pratique.