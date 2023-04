S'initier à la philosophie

Une introduction complète à la philosophie, qui aborde, dans un langage clair, la pensée des plus grands philosophes, de l'Antiquité à nos jours. Les grands sujets et questions fondamentales : la connaissance, les sciences, le langage, la logique, la religion, la morale, la politique... Pour chaque grand sujet, les principaux philosophes et courants qui ont marqué l'histoire, ainsi que leurs arguments et un résumé de leur théorie. Avec, en plus, des exemples de la vie quotidienne, des exercices de réflexion (à méditer), des citations et le décryptage du jargon...