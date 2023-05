Escape game numérique pour apprendre à raisonner, chercher, créer Cycle 2

Un Escape game numérique pour apprendre à raisonner, chercher, créer en classe ! Une application proposant une histoire avec différents parcours : Une couleur a disparu et Edgar le renard doit relever des défis pour la retrouver et la recréer. Un guide pédagogique pour exploiter l'histoire numérique développant : - Des compétences transversales : raisonner, chercher, créer - Des compétences disciplinaires : français, mathématiques, découverte du monde, arts plastiques Les + de l'ouvrage : - Un abonnement " classe " à l'appli de 2 ans, renouvelable à 9, 99 / an - Une démarche innovante alliant univers numérique onirique et activités concrètes, ludiques et pédagogiques - Une démarche reproductible à l'infini grâce aux différents parcours possibles A propos des auteurs : - Julien Garbarg Chenon Inspecteur de l'Education nationale - Hervé Thibon Professeur agrégé en Arts plastiques, formateur Arts auprès de l'INSPE de Reims