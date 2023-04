Mieux vivre avec la chronobiologie chinoise. Ecoutez votre horloge interne et retrouvez santé et énergie

Etes-vous fatigué ? Avez-vous du mal à vous lever le matin ? Il est temps de remettre vos pendules à l'heure ! Selon l'horloge biologique traditionnelle chinoise, l'énergie vitale (Qi) circule successivement dans nos organes selon une chronologie précise, en 12 périodes de 2 heures. Cette horloge interne régule le rythme de l'état de veille, les hormones, la pression artérielle et le fonctionnement de nos organes. Une mauvaise circulation du Qi dans l'organisme conduit à des troubles physiques et parfois psychiques. Dans ce livre, découvrez comment : - mieux décrypter les signaux vitaux que vous envoie votre corps ; - vous rétablir en synchronisant les soins avec les moments appropriés de la journée ou de l'année ; - choisir les boissons et les aliments les mieux adaptés à votre état ; - stimuler par massage ou tapotement les points d'acupuncture afin de rétablir la circulation de l'énergie vitale. Dès que vous aurez rétabli votre rythme biologique, vous retrouverez énergie et vitalité ! Zhang Jiaofei & Wang Jing sont docteurs en médecine traditionnelle chinoise à l'Hôpital Populaire de la Province de Henan, l'un des plus réputés de Chine. Ils sont les auteurs de nombreux ouvrages de référence sur le sujet.