100 règles d'or du management positif et heureux

- Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe ? - Vous voulez organiser des réunions efficaces ? - Vous désirez faire de la qualité de vie au travail un atout ? - Pour vous, cultiver la créativité comme l'intelligence émotionnelle de vos collaborateurs, c'est important ? - Vous aspirez à faire bon usage de votre autorité, entre fermeté et bienveillance ? Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté ! Grâce à ces 100 règles d'or, éclairées par de nombreux conseils, exercices pratiques et tests, vous vous initierez au " management positif " . Cette nouvelle approche, inspirée de l'éducation et de la psychologie positives, met en avant l'encouragement, le sentiment d'appartenance à une équipe, l'optimisme. Une démarche moderne qui, loin de tout angélisme et de tout paternalisme, refuse de se focaliser sur les échecs, la pression, la sanction. A travers ces 100 règles d'or, vous mettrez la confiance au coeur de vos pratiques professionnelles, en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance !