Danser, jouer, créer... en EPS Cycles 2 et 3

Danser, jouer, créer... en EPS, une nouvelle méthode pour mettre en pratique l'EPS à l'école ! - Une méthode d'EPS qui fait le lien entre danse " traditionnelle " et danse " de création " (ou contemporaine) - Des séquences clés en main pour initier les élèves à des danses issues du patrimoine européen (chilili, cercle circassien) ou à des " jeux dansés " en danse de création - 100 " cartes à danser " pour impliquer les élèves et faire évoluer les séances Les + du coffret : - Une démarche ludique et accessible pour tous les enseignants - En réponse à la mesure " 30' APQ " (plus de sport à l'école) pour inciter à une activité physique quotidienne A propos de l'autrice : Mélinda Bernardeau Lobjois Conseillère pédagogique spécialisée Education physique et sportive, membre de la commission danse de l'académie de Paris.