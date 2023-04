Le monde d'Ally Tome 1 : Journal d'une ado ordinaire (ou presque...)

Bienvenue dans ma famille, disons un peu " originale " ... ! Dans ce premier tome, les péripéties ne manquent pas : - Il va falloir trouver un cadeau pour les quarante ans de mon père et ce n'est pas facile de mettre mes deux grandes soeurs d'accord ! - On a perdu mon petit frère (oui, oui, vraiment perdu ! ). - Une nouvelle arrive dans la classe et elle semble décidée à me pourrir la vie... - Il me reste deux semaines pour finir (et commencer...) un projet d'histoire que j'ai eu six semaines à faire. - Mon meilleur ami rêve de sortir avec Lara Croft. Accrochez-vous, on ne s'ennuie pas dans la famille Love !