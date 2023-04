P'tit Sherlock : La course au trésor

Des histoires faciles à lire, adaptées aux jeunes lecteurs. De nombreuses illustrations à observer attentivement pour résoudre les énigmes. Les solutions des énigmes au fil de l'histoire, pour ne pas bloquer la lecture. Différentes typologies d'énigmes : - Jeux d'observation - Jeux de lettres : rébus, mots en désordre... - Jeux d'identification type " Qui est-ce ? " C'est l'anniversaire d'Amel et d'Emel, les jumelles. Papa Sherlock organise une course au trésor. La petite bande part à la recherche de " lingots d'or " . Mais Gus s'emmêle les pinceaux, et d'énigmes en énigmes, les voilà qui se retrouvent directement au coffre-fort de la banque ! Voilà une enquête qui s'annonce riche en rebondissements. .