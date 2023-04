L'histoire de la Terre en 24h chrono

Notre planète tourne depuis 4, 5 milliards d'années mais l'homme n'existe que depuis une infime partie de cette période. Que s'est-il passé avant ? Et que s'est-il même passé avant les arbres, les dinosaures, les premiers animaux... ? L'ouvrage nous offre la possibilité de découvrir l'histoire de la Terre en... une journée, avec un compte à rebours jusqu'à minuit ! Grâce à l'analogie de l'horloge, on découvre donc les moments les plus importants et les plus marquants de l'histoire, de la formation géologique aux anciens organismes unicellulaires, prémices à l'apparition de la vie sur Terre, puis aux espèces que nous connaissons aujourd'hui jusqu'à l'apparition de l'homme moderne à... minuit moins 4 ! Le livre s'achève à minuit, pour nous montrer où nous en sommes et réfléchir à ce que nous réservera la vie, demain...