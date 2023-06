Physique-Chimie. BCPST 2. Exercices incontournables. Nouveaux programmes, 3e édition

Pour être à l'aise dans le passage du cours aux exercices et être capable d'affronter un problème de type concours, l'étudiant de classes préparatoires doit connaître un certain nombre d'exercices fondamentaux et en maîtriser parfaitement la méthode de résolution. Cet ouvrage propose ainsi d'accompagner l'élève dans cet apprentissage, en étudiant de fond en comble la méthode de résolution des exercices incontournables du programme de physique et de chimie de 2e année BCPST : - les énoncés sont triés par difficulté et par thème du programme ; - la méthode de résolution est présentée étape par étape, en mettant l'accent sur les astuces à retenir et les pièges à éviter ; - une résolution, de type "copie d'élève", est proposée pour chaque énoncé. Cette 3e édition est à jour de la réforme 2021.