Les mystères de la conscience. Prémonition, télépathie, voyance, rêves prémonitoires, sorties de corps...

La notion de "conscience" ne cesse d'apparaître sur le devant de la scène. Pas une semaine ne passe sans qu'une publication scientifique, un sujet médiatique ou une conférence ne traitent de cette notion devenue cruciale. On parle aujourd'hui d'un véritable "boom de la conscience" . Alors, qu'est au juste la "conscience" et quelles en sont les diverses facettes ? Cet ouvrage offre un inventaire de ce que l'on sait actuellement à ce propos. Plus encore, il s'aventure sur le terrain des états modifiés de la conscience et des phénomènes paranormaux - qui sont autant de manifestations du mystère de la conscience. Et si les perceptions extrasensorielles et les expériences exceptionnelles avaient des révélations essentielles à nous délivrer ? Ce livre décrypte les faits, les questions et les enjeux générés par trois siècles de recherches (philosophie, psychologie, sciences et recherches paranormales). Enrichi d'anecdotes truculentes, de cas déconcertants, d'illustrations magnifiques, il permet à chacun de mieux s'orienter face au sujet de la conscience et d'en découvrir les dimensions époustouflantes.