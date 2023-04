Vivre la Wicca. Guide de pratique avancé

L'ouvrage incontournable sur la wicca enfin en poche ! Toutes les clés pour pratiquer la wicca et créer votre propre cheminement spirituel. Un guide très complet pour se laisser guider à travers les différentes étapes de la pratique de la magie et découvrir : - Comment créer vos propres rituels et symboles - Comment concevoir votre livre des ombres personnel - Tous les outils de la magie, les noms magiques, les initiations, les Mystères et 120 symboles wiccans