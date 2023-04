L'Enigme de la statue CM1 et CM2. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! Le Club des pirates est composé de Léa, Quentin et Lucas, trois jeunes détectives en herbe. Pourquoi " pirates " ? parce qu'ils sont intrépides et ont leur quartier général dans un bateau de pêche désaffecté, La Perle des mers ! Les Pirates vont une fois de plus se distinguer en résolvant six énigmes policière : de la traque de voleurs de métaux à la chasse d'un automobiliste en délit de fuite, ils ont du pain sur la planche... EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses.