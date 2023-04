Sami et Julie : Surprise au poney club ! Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Pendant les vacances, Sami et Julie vont au poney-club tous les jours. Au retour d'une promenade, un joli poney tout petit, mini, rikiki les suit et s'invite au club. Son prénom est tout trouvé : il s'appellera Rikiki ! Mais d'où vient-il ? Et à qui appartient-il ? Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.