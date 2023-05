Agenda littéraire. Edition 2023-2024

La Papeterie Gallimard décline son agenda littéraire en grand format. Sa couverture semi-rigide lui procure une bonne prise en main et une ouverture à plat. De septembre 2023 à septembre 2024 il se présente en semainier classique et propose sur chaque page hebdomadaire un espace de notes. A chaque début de mois retrouvez une vision d'ensemble du mois à venir. Une citation chaque semaine, cette année autour des journaux intimes d'écrivains comme Annie Ernaux, Stendhal, Virginia Woolf, André Gide ou encore Kafka. Pour accompagner ces citations, une préface de Michel Braud (professeur de littérature à l'université de Pau), ainsi qu'une bibliographie de journaux intimes d'écrivains. Et toujours les grandes fêtes, les anniversaires d'écrivains, des anecdotes littéraires, les salons et festivals du livre. Couverture "Blanche" rigide avec un signet en satin, intérieur impression 2 couleurs.