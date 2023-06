Larousse dictionnaire des débutants 6/8 ans CP/CE

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de 6 à 8 ans, destiné à accompagner les élèves dans leur apprentissage de la lecture et de l'écriture ! - 8 000 mots et sens (définitions claires avec de nombreux exemples), - 1 200 dessins et photographies, - 50 planches encyclopédiques, - Et aussi : - mise en avant de synonymes et des contraires, - un mémento de français (avec toutes les règles de grammaire et d'orthographe), - une frise chronologique, - un atlas et un dossier sur les pays du monde, - des planches en anglais à télécharger et un précis d'anglais de 250 mots, - 1 500 remarques d'orthographe.