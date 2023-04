Châteaux en ruines aux parfums de mystère, parcs nationaux constellés de lacs et de forêts, villes historiques animées de fêtes authentiques, villages de pêcheurs et distilleries de whisky... : dans le guide Ecosse, nos auteurs vous proposent un voyage en immersion dans cet archipel britannique aux multiples facettes, d'Edimbourg aux Highlands, en passant les Hébrides intérieures, le Loch Ness et les grands archipels du Nord. - Des circuits sur mesure pour découvrir les incontournables mais aussi les lieux encore préservés du tourisme. - Les adresses coups de coeur de nos auteurs, locales et authentiques, pour aller à la rencontre des habitants et de leurs traditions. - Des balades, coups de coeur et randonnées pour s'immerger dans la nature écossaise : le Ryvoan and Lochan Trail dans les Grampians, une balade en bord de mer dans le nord des Highlands (le Strathy Point), une excursion en train de Glasgow vers les îles... - Une sélection des plus belles plages et de nos îles préférées. - Toutes les activités pour profiter de la nature : vélo, canoë et kayak, pêche, observation des animaux...