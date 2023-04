Chasseurs d'éclairs Tome 1 : Le capitaine disparu

Dans un monde où les océans ont mystérieusement disparu au profit d'une mer de nuages, les hommes ont appris à naviguer dans les cieux et ont développé un nouveau commerce : celui des éclairs. Mais le métier de Chasseur d'éclairs est périlleux et un jour, un Capitaine ne revient pas au port. Persuadé qu'il lui est arrivé malheur, son fils Alrick, quatorze ans, introverti et passionné de machines, parvient à se faire une place dans l'expédition pour le retrouver. Il part à bord d'un vaisseau volant en compagnie de Dracks, son inséparable compagnon à plumes, un rapace doté de quatre pattes...