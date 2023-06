Ecoute et trouve les pirates

A bord du fabuleux navire, le Serpent des Sept mers, découvre l'équipage du terrible capitaine Bill Boyau et pars à la recherche d'un trésor mystérieux... Un magnifique cherche et trouve sonore, richement illustré, pour plonger dans l'univers fascinant des pirates. Un bel album et 10 puces sonores pour vivre cette fabuleuse aventure en sons et en images !