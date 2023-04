Oui coule de source ce qui nous constitue désormais cette multitude dans sa complexité dans la multiplicité de ces individualités réunies dans la diversité des couleurs intimement mêlées oui coule de source ce que nous sommes désormais devenus découle de la confusion de ces particularités fondues entre elles et confondues au centre du perpétuel bouillonnement créatif de possibles oui coule de source c'est bien ce qui nous constitue dans l'unité reconstituée et dans une élaboration assidue et en évolution continue de notre intégrale donc authentique IDENTITE